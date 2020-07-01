РФ может использовать гибридную агрессию для подачи воды в Крым, - Ташева

Ташева считает, что Россия всячески будет продвигать вопрос поставок воды под видом предотвращения "гуманитарной катастрофы"
Россия может использовать "гибридную" агрессию с Украиной ради решения проблемы с водоснабжением в Крым. Российская Федерация может выполнять диверсии на украинских объектах инфраструктуры и использовать своих агентов влияния в местной политике.
Об этом заявила заместитель представителя президента в АР Крым Тамила Ташева, говорится в материале РБК-Украина "Война за воду: может ли Россия снова напасть на Украину из-за засухи в Крыму".
Также она считает, что Россия всячески будет продвигать вопрос поставок воды на полуостров для предотвращения якобы "гуманитарной катастрофы". Она добавила, что подача воды в Крым через Северо-Крымский канал не произойдет.
"Это окончательная позиция не просто нашего представительства, а позиция всех органов власти, включая президента", - заявила Ташева.
Напомним, российские военные базы и сельхозпредприятия в оккупированном Крыму испытывают острый недостаток в водоснабжении.
Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины готовы сдерживать атаки России с моря и суши.
Автор: Андрей Козловский