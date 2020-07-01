РФ може використовувати гібридну агресію для подачі води до Криму, - Ташева

Росія може використовувати "гібридну" агресію з Україною задля вирішення проблеми з водопостачанням у Крим. Російська Федерація може виконувати диверсії на українських об'єктах інфраструктури і використовувати своїх агентів впливу в місцевій політиці.

Про це заявила заступник представника президента в АР Крим Таміла Ташева, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Війна за воду: чи може Росія знову напасти на Україну через посуху в Криму".

Також вона вважає, що Росія всіляко просуватиме питання поставок води на півострів для запобігання нібито "гуманітарної катастрофи". Вона додала, що подача води до Криму через Північно-Кримський канал не відбудеться.

"Це остаточна позиція не просто нашого представництва, а позиція всіх органів влади, включаючи президента", - заявила Ташева.

Нагадаємо, російські військові бази і сільгосппідприємства в окупованому Криму відчувають гостру нестачу у водопостачанні.

Також повідомлялося, що Збройні сили України готові стримувати атаку Росії з моря і суші.