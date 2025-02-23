РФ хотіла протидіяти морським дронам, але після "експериментів" передумала, - Буданов

Російська Федерація (РФ), під час спроб протидіяти морським дронам України, намагалась "експериментувати", що зрештою призвело до підриву на двох російських вертольотів Мі-8.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Кирила Буданова під час Форуму "Україна. Рік 2025".

За словами Буданова, ворог кілька разів намагався використовувати систему запуску FPV-дронів з вертольотів Мі-8, щоб протидіяти українським морським дронам.

"Два з трьох застосувань закінчилися вибухами FPV на борту Мі-8 і більше вони таких експериментів намагаються не робити", - заявив керівник ГУР.

Україна покращила морські дрони

Як додав голова Служби безпеки України (СБУ) Василь Малюк, Україна також почала запускати свої ж FPV-безпілотники з морських дронів, щоб нищити берегову інфраструктуру росіян. Як приклад, він нагадав про операцію в Донузлаві.

Зокрема він розповів, що сьогодні морські дрони працюють не просто в режимі камікадзе, а є багатоцільовими платформами, які здатні на собі нести кулеметне озброєння, засоби для дистанційного мінування й, як згадувалось вище, FPV-безпілотники.

"Я наведу живий приклад, одна з крайніх місій, де в Керченській бухті ми вразили баржу з військовою технікою. Туди понад 700 км відстань, і нас виявили уже на 1/3 відстані, інші 2/3 відстані ми туди йшли в стані постійного вогневого контакту з ворожою авіацією. Але вони вже не можуть підійти впритул до нас, щоб знищити. Оскільки працюють наші системи і в тому числі штучний інтелект", - пояснив Малюк.