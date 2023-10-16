РФ хоче знищити українську націю і контролювати країни колишнього СРСР, - Санду

Війна в Україні спрямована на знищення цієї країни, Росія хоче контролювати колишні радянські держави, як у минулому вона контролювала країни Центральної та Східної Європи.

Про це заявила президент Молдови Майя Санду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker .

Вона взяла участь у 27-й конференції "Форум 2000", яка традиційно пройшла в Чехії. У своєму виступі Майя Санду наголосила на важливості демократії в контексті війни Росії проти України.

"Для мене велика честь перебувати тут і разом думати про сьогодення і майбутнє демократії. Востаннє я брала участь у цьому форумі 2019 року, будучи прем'єр-міністром. Це було незабаром після того, як ми позбулися авторитарного режиму, який мав намір перетворити Молдову на сіру зону беззаконня", - заявила Майя Санду.

Росія хоче знищити Україну як державу

Санду сказала, що війна в Україні спрямована на знищення цієї країни й українців як нації.

"Якби Росія домоглася успіху, Молдова, ймовірно, перестала б існувати як вільна держава. Сьогодні Росія хоче контролювати колишні радянські держави, як у минулому вона контролювала країни Центральної та Східної Європи", - підкреслила президент Молдови.

За її словами, помилково думати, що країни регіону можуть залишатися осторонь. Вона зазначила, що більшості країн необхідно зробити вибір, який визначить їхнє майбутнє на десятиліття вперед.

"На якому боці ви хочете бути? На боці демократії та свободи чи на боці гноблення і пропаганди?" - додала Санду.

Допомога Україні від Молдови

Раніше повідомлялось, що Молдова хоче допомагати Україні з транзитом зерна. Країна намагається знайти рішення, яке б задовольнило місцевих фермерів та допомогло нашій державі.

Також у Молдові заявили про настання визначального моменту, який визначить майбутнє країни. При цьому там вважають, що Росія й надалі буде джерелом нестабільності для країни.

Нещодавно уряд Молдови підготував проект постанови про надання гуманітарної допомоги Україні у зв'язку з лихом, спричиненим знищенням російськими окупантами Каховської гідроелектростанції.