РФ хочет уничтожить украинскую нацию и контролировать страны бывшего СССР, - Санду

Война в Украине направлена на уничтожение этой страны, Россия хочет контролировать бывшие советские государства, как в прошлом она контролировала страны Центральной и Восточной Европы.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker .

Она приняла участие в 27-й конференции "Форум 2000", которая традиционно прошла в Чехии. В своем выступлении Майя Санду подчеркнула важность демократии в контексте войны России против Украины.

"Для меня большая честь находиться здесь и вместе думать о настоящем и будущем демократии. Последний раз я участвовала в этом форуме в 2019 году, будучи премьер-министром. Это было вскоре после того, как мы избавились от авторитарного режима, который намеревался превратить Молдову в серую зону беззакония", - заявила Майя Санду.

Россия хочет уничтожить Украину как государство

Санду сказала, что война в Украине направлена на уничтожение этой страны и украинцев как нации.

"Если бы Россия добилась успеха, Молдова, вероятно, перестала бы существовать как свободное государство. Сегодня Россия хочет контролировать бывшие советские государства, как в прошлом она контролировала страны Центральной и Восточной Европы", - подчеркнула президент Молдовы.

По ее словам, ошибочно думать, что страны региона могут оставаться в стороне. Она отметила, что большинству стран необходимо сделать выбор, который определит их будущее на десятилетия вперед.

"На какой стороне вы хотите быть? На стороне демократии и свободы или на стороне угнетения и пропаганды?" - добавила Санду.

Помощь Украине от Молдовы

Ранее сообщалось, что Молдова хочет помочь Украине с транзитом зерна. Страна пытается найти решение, которое удовлетворило бы местных фермеров и помогло нашему государству.

Также в Молдове заявили о наступлении определяющего момента, который определит будущее страны. При этом там считают, что Россия и дальше будет источником нестабильности для страны.

Недавно правительство Молдовы подготовило проект постановления о предоставлении гуманитарной помощи Украине в связи с бедствием, вызванным уничтожением российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции.