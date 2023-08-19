Молдова передасть Україні новий пакет гуманітарної допомоги

Уряд Молдови підготував проект постанови про надання гуманітарної допомоги Україні у зв'язку з лихом, спричиненим знищенням російськими окупантами Каховської гідроелектростанції (ГЕС) у Херсонській області 6 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на NewsMaker .

Молдовські міністри мають затвердити відповідну ініціативу наступного засідання.

У допомогу увійде набір консервів на загальну суму 3,3 мільйона леїв. А саме:

9 524 банки консервів тушкованої свинини на суму 683 013 леїв,

та 9524 банки тушкованої яловичини на суму 876208 леїв.

Крім того, Молдова виділить для України 3 тисячі банок тушкованої свинини на суму 157 770 леїв та 41 667 банок сардин у маслі на суму 1 662 513 леїв.

Гумдопомогу виділить із фонду державних резервів Агентство матеріальних резервів, що підпорядковується міністерству внутрішніх справ. Перевезення вантажів в Україну здійснить Генінспекторат надзвичайних ситуацій.

Зазначимо, що це не перша гуманітарна допомога для України від Молдови для ліквідації наслідків підриву військами РФ Каховської ГЕС. Так, раніше Кишинів ухвалив рішення направити Україні водонасосні станції, надувні човни, продукти харчування та обладнання, необхідне для полегшення наслідків повені.

Підрив окупантами Каховської ГЕС

Нагадаємо, в ніч проти 6 червня російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Внаслідок цього було затоплено низку населених пунктів на півдні.

Росіяни почали звинувачувати Україну в нібито ракетному ударі. Але такі фантазії швидко спростували - західні ЗМІ взяли коментарі у фахівців в інженерній справі, які стверджували, що подібні руйнування міг спричинити лише підрив зсередини.

Раніше гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота припустив, що Україна може не відновлювати Каховську ГЕС, якщо вирішить кілька проблем. Також в "Укргідроенерго" повідомляли, що будівельні роботи для відновлення Каховської ГЕС можуть зайняти близько 6 років

Додамо, що, за словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, Каховська гідроелектростанція не підлягає відновленню. Він також розповів, що до зони підтоплення потрапили 180 населених пунктів Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської областей. Там мешкали близько 875 тисяч людей.