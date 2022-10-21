РФ хоче заробити 600 млн доларів на викраденому в Україні зерні, - розслідування

З початку повномасштабної війни Росії проти України з порту Севастополя вийшло близько 20 суден, завантажених пшеницею та іншим зерном. Більшість партій були призначені для Сирії, Росії та Туреччини. Щоб приховати крадіжку зерна, російські транспортні судна вимикають транспондери, що передають геолокаційні дані.

NDR посилається на вантажні листи, в яких зазначені плани РФ до кінця року.

"Ще майже 40 відправлень з Севастополя. Там вказані дати завантаження та обсяги для майбутніх рейсів, що може свідчити про те, що російські окупанти вже організували логістику для вивезення краденого зерна", - йдеться у повідомленні.

Це допоможе РФ заробити на незаконному експорті українського зерна близько 600 мільйонів доларів.