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РФ хоче заробити 600 млн доларів на викраденому в Україні зерні, - розслідування

Фото: РФ хоче заробити 600 млн доларів на викраденому в Україні зерні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

РФ планує вивезти майже 1,8 мільйона тонн зерна з окупованих територій України до кінця року. На цьому вона заробить приблизно 600 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування, яке опублікувала NDR.

З початку повномасштабної війни Росії проти України з порту Севастополя вийшло близько 20 суден, завантажених пшеницею та іншим зерном. Більшість партій були призначені для Сирії, Росії та Туреччини. Щоб приховати крадіжку зерна, російські транспортні судна вимикають транспондери, що передають геолокаційні дані.

NDR посилається на вантажні листи, в яких зазначені плани РФ до кінця року.

"Ще майже 40 відправлень з Севастополя. Там вказані дати завантаження та обсяги для майбутніх рейсів, що може свідчити про те, що російські окупанти вже організували логістику для вивезення краденого зерна", - йдеться у повідомленні.

Це допоможе РФ заробити на незаконному експорті українського зерна близько 600 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що Україна повідомила про підозру організатору перевезення викраденого зерна через Крим.

РБК-Україна писало про те, що Росія вивезла з окупованих регіонів України десятки суден із зерном. Кошти з продажу пішли на фінансування війни.

Тим часом СБУ викрила двох "міністрів" в окупованому Криму, які допомагають викрадати українське зерно з тимчасово окупованої території півдня України.

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