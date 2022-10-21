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РФ хочет заработать 600 млн долларов на похищенном в Украине зерне, - расследование

Фото: РФ хочет заработать 600 млн долларов на похищенном в Украине зерне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

РФ планирует вывезти около 1,8 миллиона тонн зерна с оккупированных территорий Украины до конца года. На этом она заработает около 600 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование, которое опубликовала NDR.

С начала полномасштабной войны России против Украины из порта Севастополя вышло около 20 судов, загруженных пшеницей и другим зерном. Большинство партий было предназначено для Сирии, России и Турции. Чтобы скрыть воровство зерна, российские транспортные суда выключают транспондеры, передающие геолокационные данные.

NDR ссылается на грузовые листы, в которых указаны планы РФ до конца года.

"Еще около 40 отправлений из Севастополя. Там указаны даты загрузки и объемы для будущих рейсов, что может свидетельствовать о том, что российские оккупанты уже организовали логистику для вывоза краденого зерна", - говорится в сообщении.

Это поможет РФ заработать на незаконном экспорте украинского зерна около 600 миллионов долларов.

Напомним, что Украина сообщила о подозрении организатору перевозки похищенного зерна через Крым.

РБК-Украина писала о том, что Россия вывезла из оккупированных регионов Украины десятки судов с зерном. Средства по продаже пошли на финансирование войны.

Между тем, СБУ разоблачила двух "министров" в оккупированном Крыму, которые помогают похищать украинское зерно с временно оккупированной территории юга Украины.

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