РФ хоче запустити мережу фейкових "Вікіпедій”, маючи дві мети, - Bloomberg

Росія готує новий етап інформаційної війни

У розпорядження журналістів Bloomberg потрапили внутрішні документи російської компанії Social Design Agency (SDA), яка перебуває під санкціями США, Великої Британії та Європейського Союзу через участь в інформаційних операціях на користь Кремля.

Серед 73 документів - проєктні пропозиції, службові матеріали та скриншоти внутрішніх чатів, датовані періодом із травня 2023 року до квітня 2026 року.

З документів випливає, що російські оператори впливу працювали над проєктом під назвою "Проєкт 2026". Його метою було не лише поширення дезінформації в соцмережах, а й створення власної інформаційної екосистеми для впливу на результати пошуку та великі мовні моделі ШІ.

Сайти-клони "Вікіпедії"

Одним із ключових напрямів проєкту стало створення сайтів-клонів "Вікіпедії".

Зокрема, для Вірменії планували запустити ресурс, оптимізований для пошукових систем. На популярних сторінках такого сайту мали розміщувати проросійські наративи та фейкову інформацію про політиків.

За даними Bloomberg, журналісти виявили три такі ресурси, створені на початку 2026 року. Згодом хостинг-провайдер призупинив їхню роботу.

Ще один проєкт був орієнтований на Німеччину. В одному з документів зазначається, що для нього створили близько 200 тисяч вебсторінок. Крім того, автори проєкту планували щомісяця редагувати матеріали для пошукових систем і "навчати" шість платформ штучного інтелекту за допомогою такого контенту.

За задумом авторів, мережа сайтів мала допомогти просувати потрібний контент у результатах пошуку та впливати на дані, які використовують мовні моделі ШІ.

Bloomberg також звертає увагу на проєкт Ruwiki - російський аналог "Вікіпедії", створений у 2023 році на основі її матеріалів. За даними видання, окремі статті там редагували відповідно до позиції Кремля, зокрема щодо війни проти України.

Видання зазначає, що більшість документів не містять логотипів SDA. Водночас європейські чиновники та дослідники дезінформації повідомили Bloomberg, що вважають документи справжніми на підставі їхнього змісту та стилю оформлення.

Крім того, Bloomberg незалежно підтвердив існування 42 сайтів, показаних на скриншотах із системи управління контентом операції. Майже всі вони були розміщені на на одній російській IP-адресі.

Серед них були сайти spyurk.cyou, sevan.info та khachkar.info, які містили сторінки про Вірменію, скопійовані з російськомовної Вікіпедії.

Як це може впливати на ШІ

Старша наукова співробітниця Центру Євразії Атлантичної ради Катерина Седова пояснила, що така тактика спрямована на заповнення інформаційного простору великою кількістю взаємопов'язаного контенту.

"Їхній підхід полягає в тому, щоб перевантажити пошукові системи контентом, який посилається сам на себе або на власні наративи", - зазначила вона.

"Це може стати їхнім непрямим способом впливу на популярні чат-боти та пошукові системи", - додала Седова.

Фейкові аналітичні центри

Документи також містять плани зі створення псевдоаналітичних центрів для поширення контенту, вигідного Кремлю.

Один із таких ресурсів - так званий "Всесвітній центр стратегічних досліджень" - публікував перероблені матеріали авторитетних дослідницьких установ, змінюючи їхні висновки.

Наприклад, один із текстів описував ситуацію в Європі як масштабну політичну та економічну кризу, хоча в оригінальному дослідженні таких висновків не було.

Як оцінювали ефективність кампаній

Внутрішні матеріали також показують, що SDA оцінювала ефективність своїх дезінформаційних кампаній.

Зокрема, там згадується фейкова історія про нібито купівлю матір'ю президента України Володимира Зеленського двох квартир у дубайському хмарочосі Бурдж-Халіфа.

За оцінками авторів кампанії, ця історія набрала близько 86 млн переглядів. Частину охоплення забезпечили учасники мережі, які поширювали її в соцмережах.

Окремо аналізувалася фейкова інформація про нібито купівлю прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном вілли у Франції.