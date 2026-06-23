Россия хочет запустить сеть фейковых "Википедий", преследуя две цели, - Bloomberg

Россия готовит новый этап информационной войны

В распоряжение журналистов Bloomberg попали внутренние документы российской компании Social Design Agency (SDA), которая находится под санкциями США, Великобритании и Европейского Союза из-за участия в информационных операциях в интересах Кремля.

Среди 73 документов - проектные предложения, служебные материалы и скриншоты внутренних чатов, датированные периодом с мая 2023 года по апрель 2026 года.

Из документов следует, что российские операторы влияния работали над проектом под названием "Проект 2026". Его целью было не только распространение дезинформации в соцсетях, но и создание собственной информационной экосистемы для влияния на результаты поиска и крупные языковые модели ИИ.

Сайты-клоны "Википедии"

Одним из ключевых направлений проекта стало создание сайтов-клонов "Википедии".

В частности, для Армении планировалось запустить ресурс, оптимизированный для поисковых систем. На популярных страницах такого сайта должны были размещаться пророссийские нарративы и фейковая информация о политиках.

По данным Bloomberg, журналисты обнаружили три таких ресурса, созданных в начале 2026 года. Впоследствии хостинг-провайдер приостановил их работу.

Еще один проект был ориентирован на Германию. В одном из документов отмечается, что для него было создано около 200 тысяч веб-страниц. Кроме того, авторы проекта планировали ежемесячно редактировать материалы для поисковых систем и воздействовать на шесть платформ искусственного интеллекта с помощью такого контента.

По замыслу авторов, сеть сайтов должна была помочь продвигать нужный контент в результатах поиска и влиять на данные, которые используют языковые модели ИИ.

Bloomberg также обращает внимание на проект Ruwiki - российский аналог "Википедии", созданный в 2023 году на основе ее материалов. По данным издания, отдельные статьи там редактировались в соответствии с позицией Кремля, в частности в отношении войны против Украины.

Издание отмечает, что большинство документов не содержат логотипов SDA. В то же время европейские чиновники и исследователи дезинформации сообщили Bloomberg, что считают документы подлинными на основании их содержания и стиля оформления.

Кроме того, Bloomberg независимо подтвердил существование 42 сайтов, показанных на скриншотах из системы управления контентом операции. Почти все они были размещены на одном российском IP-адресе.

Среди них были сайты spyurk.cyou, sevan.info и khachkar.info, которые содержали страницы об Армении, скопированные из русскоязычной Википедии.

Как это может повлиять на ИИ

Старший научный сотрудник Центра Евразии Атлантического совета Екатерина Седова пояснила, что такая тактика направлена на заполнение информационного пространства большим количеством взаимосвязанного контента.

"Их подход заключается в том, чтобы перегрузить поисковые системы контентом, который ссылается сам на себя либо на продвигаемые ими нарративы", - отметила она.

"Это может стать их косвенным способом влияния на популярные чат-боты и поисковые системы", - добавила Седова.

Фейковые аналитические центры

Документы также содержат планы по созданию псевдоаналитических центров для распространения контента, выгодного Кремлю.

Один из таких ресурсов - так называемый "Всемирный центр стратегических исследований" - публиковал переработанные материалы авторитетных исследовательских учреждений, изменяя их выводы.

Например, в одном из текстов ситуация в Европе описывалась как масштабный политический и экономический кризис, хотя в исходном исследовании таких выводов не было.

Как оценивалась эффективность кампаний

Внутренние материалы также показывают, что SDA оценивала эффективность своих дезинформационных кампаний.

В частности, там упоминается фейковая история о якобы покупке матерью президента Украины Владимира Зеленского двух квартир в дубайском небоскребе Бурдж-Халифа.

По оценкам авторов кампании, эта история набрала около 86 млн просмотров. Значительную часть охвата обеспечили участники сети, которые распространяли ее в социальных сетях.

Отдельно анализировалась фейковая информация о якобы покупке премьер-министром Армении Николом Пашиняном виллы во Франции.