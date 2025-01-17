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G7 звинуватила Кремль у глобальній дезінформації та впливі через пропаганду RT

П'ятниця 17 січня 2025 16:42
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G7 звинуватила Кремль у глобальній дезінформації та впливі через пропаганду RT Фото: "Велика сімка виступила зі звинуваченнями проти Кремля (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Країни "Великої сімки" (G7) звинуватили Кремль у таємних зусиллях із підриву обраних урядів по всьому світу за допомогою кампаній із дезінформації. Зокрема через пропаганду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву G7.

У заяві Механізму швидкого реагування (RRM) G7 ідеться про таємну діяльність російського державного ЗМІ RT та Агентства соціального проєктування (SDA). І про те, що Кремль фінансує їх для кампаній із дезінформації та впливу.

"RT і SDA застосовують тактику обману, спрямовану на використання соціальних і політичних проблем для поляризації та ослаблення суспільств, підриву та делегітимації обраних урядів, а також для просування шкідливих інтересів Кремля", - зазначили в G7.

Ці дії російських структур включають відволікання уваги від воєнних злочинів в Україні та гуманітарних криз, спричинених агресивною війною.

"Члени G7 RRM продовжуватимуть проливати світло на цю шкідливу діяльність, яка може включати, але не обмежуватися, ворожими кібердіями, психологічними та інформаційними операціями, а також таємним впливом", - додали у "Великій сімці".

Нагадаємо, у 2025 році головування в G7 перейшло до Канади. Як заявив президент України Володимир Зеленський, він розраховує, що партнери у "Великій сімці" допоможуть досягти справедливого миру вже цього року.

Раніше група європейських країн закликали G7 знизити стелю цін на російську нафту, щоб скоротити доходи Москви для продовження війни в Україні, не спричинивши при цьому шоку на ринку.

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