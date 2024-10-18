Росія використовує штучний інтелект для дезінформації проти України, - МЗС

Росія використовує штучний інтелект (ШІ) для посилення кампаній щодо дезінформації проти України. Такий останній пріоритет її центрів пропаганди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ України Антона Демьохіна агентству Reuters .

"Цього року ми бачимо, що щільність кібератак (з Росії) зберігається, але акцент робиться на дезінформації", - сказав він.

"Тепер, коли з'явився генеративний ШІ, це дозволяє множити та поширювати дезінформаційні наративи на новому, більш складному рівні", - зазначив заступник міністра.

За його словами, ці нові кампанії з дезінформації важко виявити, оскільки для підвищення їхньої достовірності на платформах соціальних мереж активно поширюється неправдива інформація.

У серпні українські чиновники повідомили агентству, що багато українців зазнають інтернет-дезінформації з боку російської служби безпеки ФСБ та військової розвідки.