РФ хочет взять Мирноград в "клещи": какую тактику применяют оккупанты (видео)
Российские войска продолжают наступательные действия в направлении Мирнограда. Оккупанты пытаются взять позиции украинских десантников в так называемые "клещи" и вытеснить их из северной части города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 79 ОДШБр.
Давление врага и тактика малых групп
По данным военных, оккупанты не меняют тактики и продолжают использовать небольшие штурмовые группы. Кое-где противник применяет легкую технику, в частности мотоциклы и багги, пытаясь быстро продвигаться вглубь украинской обороны.
В то же время в центральной части Мирнограда российские подразделения пытаются устанавливать больше антенн и усилителей сигнала для усиления работы беспилотников.
Оборона города
Несмотря на численное превосходство врага в живой силе и технике, десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады продолжают уничтожать противника и выполнять боевые задачи.
На обнародованном видео показана работа таврийских десантников в Мирнограде и в его окрестностях, где продолжаются боевые действия.
Ситуация на Покровском направлении
Напомним, недавно сообщалось, что Россия усилила группировку на Покровском направлении, перебросив туда около 150 тысяч военных.
По словам украинских защитников, противник использует там одну основную тактику ведения боя. Также стало известно об активизации штурмовых действий в районе Мирнограда.
Ранее сообщалось, что ВСУ сорвали масштабную попытку прорыва мобильных групп врага - по итогам двухдневных ожесточенных боев российские силы понесли существенные потери и были разгромлены.
В последние дни ситуация в Мирнограде вблизи Покровска еще больше осложнилась - оккупанты усилили атаки и пытаются заводить тяжелую технику в центральную часть города.