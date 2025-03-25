РФ хоче розширити наступ у бік Дніпропетровщини: в НГУ розповіли про ситуацію біля Покровська

За його словами, на Покровському напрямку ворог зосередився на обходженні населених пунктів Котлине та Удачне. Адже росіяни не хочуть втрачати інтенсивність штурмових дій.

"Він штурмує з напрямку Воздвиженка, щоб вийти на трасу Покровськ-Костянтинівка й з напрямку Котлине-Удачне він намагається рухатися в бік Дніпропетровської області з подальшим виходом на трасу Покровськ-Дніпро для того, щоб охопити ці населені пункти", - розповів Литвин.

Він зауважив, що наразі українські військові направлені на виявлення артилерійських систем, які підтримують російські штурмові групи, щоб нищити їх.

"Тобто зараз підрозділи дивізіону артилерійської розвідки в повітрі тримають засоби БПЛА, коли вони виявляють артилерійські системи або коли вони вирушають в район розвідки і виявляють пересування штурмових груп або ворожої техніки наші артилерійські системи відразу їх знищують", - сказав Литвин.

Ситуація на Покровському напрямку

Раніше військові експерти розповідали РБК-Україна деталі щодо ситуації на Покровському напрямку. За їх словами, російська армія на цьому напрямку зупинилась. Детальніше про ситуацію, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Також ми писали, що українським військовим вдалось покращити ситуацію в районі Покровська. Серією контратак на заході, сході та півдні від міста Сили оборони змогли зупинити активне просування виснажених російських військ.