РФ не хоче припиняти війну, але США можуть змусити її до переговорів, - Каллас

"Рішучість президента Трампа для досягнення мирної угоди є життєво важливою. ЄС та наші європейські партнери працювали над координацією з Трампом перед зустріччю на Алясці. Але сувора реальність така, що Росія не має наміру припиняти цю війну найближчим часом", - зазначила вона.

Каллас також відзначила, що навіть під час зустрічей делегацій Росія розпочала нові атаки на Україну, а Путін продовжує затягувати переговори та сподівається, що йому це зійде з рук.

"США мають силу змусити Росію до серйозних переговорів. ЄС співпрацюватиме з Україною та США, щоб агресія Росії не увінчалася успіхом, а будь-який мир був стійким", - наголосила голова дипломатії ЄС.

Вона також заявила, що ЄС продовжуватиме підтримувати Україну, зокрема працюючи над 19-м пакетом санкцій проти Росії.