ua en ru
Вт, 04 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ хоче придбати уранові активи в Нігері, - ISW

Вівторок 04 червня 2024 05:30
UA EN RU
РФ хоче придбати уранові активи в Нігері, - ISW Фото: російські зусилля можуть бути підтримані (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російська Федерація прагне заволодіти урановими активами в Нігері, які належать французькій компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американською Інституту вивчення війни (ISW).

Мова йде про компанію Orano SA. Аналітики вважають, що РФ може досягти цієї мети.

"Росія прагне придбати уранові активи в Нігері, які наразі належать французькій державній компанії Orano SA, і угода про "багатогалузеве співробітництво", підписана Євкуровим та його нігерійськими колегами, може підтримати ці російські зусилля", - йдеться в повідомленні.

Також згідно звіту Інституту вивчення війни (ISW), Російська Федерація збільшила свою військову присутність у Нігері. США у свою чергу, мають намір вивести всі свої війська з країни.

"Росія нещодавно збільшила свою військову присутність в Нігері. Африканський корпус Міністерства оборони Росії був розгорнутий в Нігері в квітні 2023 року і заявив про свої наміри замінити американські війська на півночі Нігеру, а в травні 2024 року увійшов на базу, де розміщуються американські військовослужбовці в цій країні. США, зокрема, мають намір вивести всі американські війська з Нігеру до 15 вересня 2024 року", - зазначають аналітики.

Нагадаємо, на початку травня 2024 агенство Reuters повідомило, що російські війська увійшли на американську авіабазу в Нігері.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що сухопутні війська Кольського півострова РФ "знищені" після великих втрат у війні проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Нигерия Нигер
NEWS
ЗСУ не дали окупантам просунутися на Куп’янському напрямку, - Генштаб
ЗСУ не дали окупантам просунутися на Куп’янському напрямку, - Генштаб
DAILY
Чому Захід стримує Україну від ударів по Росії і не квапиться закривати небо своєю ППО
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чому Захід стримує Україну від ударів по Росії і не квапиться закривати небо своєю ППО