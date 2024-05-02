ua en ru
Чт, 02 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російські війська увійшли на американську авіабазу в Нігері, - Reuters

Нігер, Четвер 02 травня 2024 23:02
UA EN RU
Російські війська увійшли на американську авіабазу в Нігері, - Reuters Фото: російські війська увійшли на американську авіабазу (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військовослужбовці увійшли на авіабазу в Нігері, де дислокуються американські війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Анонімний високопоставлений представник американського оборонного відомства, повідомив виданню, що російські військовослужбовці увійшли на авіабазу в Нігері, де дислокуються американські війська. Це нібито стало наслідком рішення хунти Нігеру вигнати американські війська з країни.

Офіцери, які керують західноафриканською країною, попросили США вивести майже 1000 військовослужбовців з країни, яка до перевороту минулого року була ключовим партнером Вашингтона в боротьбі з повстанцями, що вбили тисячі людей і змусили мільйони людей покинути свої домівки.

Наразі ж стало відомо, що російські війська не змішуються з американськими, а використовують окремий ангар на авіабазі 101, яка знаходиться поруч з міжнародним аеропортом імені Діорі Хамані в Ніамеї, столиці Нігеру.

Цей крок російських військових ставить американські та російські війська в безпосередній близькості в той час, коли військове і дипломатичне суперництво між країнами стає все більш запеклим через конфлікт в Україні.

США та їхні союзники були змушені вивести війська з низки африканських країн після переворотів, які привели до влади групи, що прагнуть дистанціюватися від західних урядів.

На додаток до майбутнього відходу з Нігеру, американські війська також залишили Чад в останні дні, в той час, як французькі війська були вигнані з Малі і Буркіна-Фасо.

Ситуація в Африці

Нагадаємо, ми повідомляли, що Сполучені Штати Америки втрачають свій вплив та зв'язки з країнами Африки. Цим може скористатися Росія, яка в цей час посилює свою присутність на африканському континенті.

Нещодавно США були змушені розпочати перемовини щодо виводу своїх військових з Нігеру. Минулого року охорона президента Нігеру Мохаммеда Базума влаштувала державний переворот. Їх дії підтримали ще декілька інших африканських країн.

Тоді ж у ЗМІ поширились інформація щодо того, що Росія підпише угоди про військове співробітництво ще шістьма країнами Африки.

Окрім цього відомо, що РФ вербувала жителів африканських країн на війну в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Нигер Війна Росії проти України Окупанти
NEWS
Чи можуть насправді вручати повістки на блокпостах: пояснення юриста
Чи можуть насправді вручати повістки на блокпостах: пояснення юриста
DAILY
Бен Ходжес: США і Німеччина мають нарешті сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Бен Ходжес: США і Німеччина мають нарешті сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла