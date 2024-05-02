Російські війська увійшли на американську авіабазу в Нігері, - Reuters
Російські військовослужбовці увійшли на авіабазу в Нігері, де дислокуються американські війська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Анонімний високопоставлений представник американського оборонного відомства, повідомив виданню, що російські військовослужбовці увійшли на авіабазу в Нігері, де дислокуються американські війська. Це нібито стало наслідком рішення хунти Нігеру вигнати американські війська з країни.
Офіцери, які керують західноафриканською країною, попросили США вивести майже 1000 військовослужбовців з країни, яка до перевороту минулого року була ключовим партнером Вашингтона в боротьбі з повстанцями, що вбили тисячі людей і змусили мільйони людей покинути свої домівки.
Наразі ж стало відомо, що російські війська не змішуються з американськими, а використовують окремий ангар на авіабазі 101, яка знаходиться поруч з міжнародним аеропортом імені Діорі Хамані в Ніамеї, столиці Нігеру.
Цей крок російських військових ставить американські та російські війська в безпосередній близькості в той час, коли військове і дипломатичне суперництво між країнами стає все більш запеклим через конфлікт в Україні.
США та їхні союзники були змушені вивести війська з низки африканських країн після переворотів, які привели до влади групи, що прагнуть дистанціюватися від західних урядів.
На додаток до майбутнього відходу з Нігеру, американські війська також залишили Чад в останні дні, в той час, як французькі війська були вигнані з Малі і Буркіна-Фасо.
Ситуація в Африці
Нагадаємо, ми повідомляли, що Сполучені Штати Америки втрачають свій вплив та зв'язки з країнами Африки. Цим може скористатися Росія, яка в цей час посилює свою присутність на африканському континенті.
Нещодавно США були змушені розпочати перемовини щодо виводу своїх військових з Нігеру. Минулого року охорона президента Нігеру Мохаммеда Базума влаштувала державний переворот. Їх дії підтримали ще декілька інших африканських країн.
Тоді ж у ЗМІ поширились інформація щодо того, що Росія підпише угоди про військове співробітництво ще шістьма країнами Африки.
Окрім цього відомо, що РФ вербувала жителів африканських країн на війну в Україні.
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