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РФ хочет приобрести урановые активы в Нигере, - ISW

Вторник 04 июня 2024 05:30
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РФ хочет приобрести урановые активы в Нигере, - ISW Фото: российские усилия могут быть поддержаны (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российская Федерация стремится завладеть урановыми активами в Нигере, принадлежащими французской компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Речь идет о компании Orano SA. Аналитики считают, что РФ может добиться этой цели.

"Россия стремится приобрести урановые активы в Нигере, принадлежащие французской государственной компании Orano SA, и соглашение о "многоотраслевом сотрудничестве", подписанное Евкуровым и его нигерийскими коллегами, может поддержать эти российские усилия", - говорится в сообщении.

Также согласно отчету Института изучения войны (ISW), Российская Федерация увеличила свое военное присутствие в Нигере. США в свою очередь намерены вывести все свои войска из страны.

"Россия недавно увеличила свое военное присутствие в Нигере. Африканский корпус Министерства обороны России был развернут в Нигере в апреле 2023 года и заявил о своих намерениях заменить американские войска на севере Нигера, а в мае 2024 года вошел на базу, где размещаются американские военнослужащие в этой стране. США, в частности, намерены вывести все американские войска из Нигера до 15 сентября 2024", - отмечают аналитики.

Напомним, в начале мая 2024 года агентство Reuters сообщило, что российские войска вошли на американскую авиабазу в Нигере.

Ранее РБК-Украина сообщало, что сухопутные войска Кольского полуострова РФ "уничтожены" после больших потерь в войне против Украины.

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