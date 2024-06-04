ua en ru
Вт, 04 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сухопутні війська Кольського півострова Росії "знищені" на війні в Україні, - очільник армії Норвегії

Вівторок 04 червня 2024 02:18
UA EN RU
Сухопутні війська Кольського півострова Росії "знищені" на війні в Україні, - очільник армії Норвегії Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Головнокомандувач армії Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен заявив, що сухопутні війська Росії на Кольському півострові "знищені" після великих втрат у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Норвегія, яка є членом НАТО з 1949 року, за останній рік не побачила істотних змін у "позиції" Росії на своєму кордоні, включаючи ядерні сили країни-агресора та її Північний флот, тоді як сухопутні сили Росії на Кольському півострові "знищені" після великих втрат в Україні, сказав Крістофферсен.

Головним завданням норвезьких сил оборони цього року він назвав підтримку України.

Генерал сказав, що це "велика операція", в якій задіяно "щонайменше" 10% логістичного персоналу норвезьких військових, а також інструктори.

Нагадаємо, Норвегія вважає, що Україні необхідно надати право атакувати територію Росії за допомогою західної зброї.

На думку Крістофферсена, НАТО має два-три роки, щоб підготуватися до того моменту, коли Росія відновить здатність до конвенційної війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Норвегія Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
ЗСУ не дали окупантам просунутися на Куп’янському напрямку, - Генштаб
ЗСУ не дали окупантам просунутися на Куп’янському напрямку, - Генштаб
DAILY
Чому Захід стримує Україну від ударів по Росії і не квапиться закривати небо своєю ППО
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чому Захід стримує Україну від ударів по Росії і не квапиться закривати небо своєю ППО