РФ хоче перерізати логістику: у ЗСУ розповіли про бої у Покровську та Мирнограді

"Характер дій противника свідчить про наміри найближчим часом перерізати сухопутне сполучення між Мирноградом та Покровськом. Росіяни мають намір оточити місто, рухаючись в бік населених пунктів Рівне та Світле", - зазначили у ДШВ.

Повідомляється, що десантно-штурмові підрозділи стримують рух ворога в районі Красного Лимана.

Північну частину Мирнограду росіяни нагамаються штурмувати малими піхотними групами. Ворог рухається цілодобово, а для коригування свого переміщення використовує повітряні дрони.

"Посилюємо наше угруповання у місті для захисту південних околиць. У цій зоні противник намагається накопичувати живу силу для подальших спроб просування", - додали у 7 корпусі ДШВ ЗСУ.

На північному сході Мирнограду 38 окрема бригада морської піхоти взяла у полон чотирьох окупантів, які намагалися штурмувати місто. Троє із затриманих – колишні увʼязнені, які вийшли на волю завдяки підписанню військових контрактів.

Як розповіли росіяни, перед штурмом вони чотири дні жили у підвалі однієї з будівель сусіднього населеного пункту. Штурмовики не були забезпечені ні їжею, ні водою.

Після затримання солдати ЗСУ надали полоненим всі необхідні умови та допомогу, відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.