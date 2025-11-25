РФ хочет перерезать логистику: в ВСУ рассказали о боях в Покровске и Мирнограде

"Характер действий противника свидетельствует о намерениях в ближайшее время перерезать сухопутное сообщение между Мирноградом и Покровском. Россияне намерены окружить город, двигаясь в сторону населенных пунктов Ровно и Светлое", - отметили в ДШВ.

Сообщается, что десантно-штурмовые подразделения сдерживают движение врага в районе Красного Лимана.

Северную часть Мирнограда россияне пытаются штурмовать малыми пехотными группами. Враг движется круглосуточно, а для корректировки своего перемещения использует воздушные дроны.

"Усиливаем нашу группировку в городе для защиты южных окраин. В этой зоне противник пытается накапливать живую силу для дальнейших попыток продвижения", - добавили в 7 корпусе ДШВ ВСУ.

На северо-востоке Мирнограда 38 отдельная бригада морской пехоты взяла в плен четырех оккупантов, которые пытались штурмовать город. Трое из задержанных - бывшие заключенные, которые вышли на свободу благодаря подписанию военных контрактов.

Как рассказали россияне, перед штурмом они четыре дня жили в подвале одного из зданий соседнего населенного пункта. Штурмовики не были обеспечены ни едой, ни водой.

После задержания солдаты ВСУ предоставили пленным все необходимые условия и помощь, в соответствии с нормами международного гуманитарного права.