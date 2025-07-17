РФ хоче навести понтони для штурму Куп’янська, але ЗСУ зривають ці плани, - ОТУ "Харків"

За словами Шамшина, ситуація у районі Дворічної залишається напруженою. Ворог продовжує перекидати піхоту на західний берег річки Оскіл, щоб розширити плацдарм й загрози для Куп'янська з півночі.

"Мета росіян очевидна - підготувати умови для оточення або штурму міста. Але щоб реалізувати ці плани, ворогу треба навести надійні переправи через Оскіл, а саме понтони, якими вони змогли б перекидати бронетехніку", - додав він, але зауважив, що спроби ворога зриваються щільним вогнем Сил оборони.

Як відзначив речник ОТГ, росіяни регулярно намагаються наводити такі переправи, але успіху не мають - аеророзвідка Сил оборони спостерігає за річкою й застосовує усі необхідні вогневі засоби у разі виявлення наближення ворожої спецтехніки.

"Наразі переправ, якими росіяни могли б перекидати техніку на західний берег Оскола, у ворога немає", - зауважив він.