РФ хочет навести понтоны для штурма Купянска, но ВСУ срывают эти планы, - ОТГ "Харьков"

По словам Шамшина, ситуация в районе Двуречной остается напряженной. Враг продолжает перебрасывать пехоту на западный берег реки Оскол, чтобы расширить плацдарм и угрозы для Купянска с севера.

"Цель россиян очевидна - подготовить условия для окружения или штурма города. Но чтобы реализовать эти планы, врагу надо навести надежные переправы через Оскол, а именно понтоны, которыми они смогли бы перебрасывать бронетехнику", - добавил он, но отметил, что попытки врага срываются плотным огнем Сил обороны.

Как отметил представитель ОТГ, россияне регулярно пытаются наводить такие переправы, но успеха не имеют - аэроразведка Сил обороны наблюдает за рекой и применяет все необходимые огневые средства в случае обнаружения приближения вражеской спецтехники.

"Сейчас переправ, которыми россияне могли бы перебрасывать технику на западный берег Оскола, у врага нет", - отметил он.