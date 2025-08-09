РФ хоче чотири області України? Балтійські країни засудили вимоги віддати землі

Балтійські країни жорстко відреагували на спроби змусити Україну поступитися територіями, наголосивши на непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісност.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Браже та заяву Цахкна у соцмережі Х.

Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що справедливий, тривалий і гідний мир - це те, чого прагнуть усі, насамперед українці.

За її словами, цей мир має ґрунтуватися на підтримці суверенітету України та її кордонів, визначених міжнародним правом.

"Росію не можна винагороджувати за агресію", - підкреслила Браже.

У свою чергу глава МЗС Естонії Маргус Цахкна наголосив на важливості непохитної позиції країни на боці України.

Він застеріг від наслідків будь-яких спроб змінити кордони силою, адже це підриває безпеку всіх держав.

"Якщо нації можна змусити жити під диктатом більшого сусіда, жодна країна не буде вільною. Суверенітет і територіальна цілісність є наріжними каменями глобальної стабільності", - зазначив Цахкна.

Він також пообіцяв, що Україна може розраховувати на непохитну підтримку Естонії у досягненні справедливого і тривалого миру.

Балтійські країни одностайно заявляють, що не приймуть жодних спроб примусити Україну до поступок, які підривають її суверенітет.