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РФ у Херсонській області намагається "легітимізувати" захоплені земельні паї, - ЦНС

Фото: РФ у Херсонській області намагається "легітимізувати" захоплені земельні паї (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Окупанти анонсували "перереєстрацію" земель сільгосппризначення у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Так, всім власникам земельних угідь необхідно буде пройти реєстрацію в окупаційному реєстрі. В іншому випадку землі будуть "націоналізовані", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що при подачі "заяви" необхідно мати російський паспорт, а саму заяву подати особисто. Таким чином більшість власників, які виїхали або не хочуть отримувати паспорт ворога втратять право на землю.

"Всі документи правочини, які видає РФ на захоплених землях юридично нікчемні, не мають ніякої сили й не визнані у світі. Відтак ми закликаємо ігнорувати нововведення окупантів, всі права власності повернуться господарям після деокупації регіону", - додали у Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях України ворог продовжує вилучає українські паспорти під різними приводами.

Росіяни продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих територіях.

Окупанти продовжують перетворювати цивільні лікарні в військові госпіталі. Ще один такий вони відкрили в Херсонській області для поранених РФ.

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