Фото: На окупованій території Херсонської області росіяни облаштовують місця для незаконного утримання українців (Getty Images)

Росіяни продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.