Окупанти проводять подомові обходи та вилучають українські паспорти, - ЦНС
На тимчасово окупованих територіях України ворог продовжує вилучає українські паспорти під різними приводами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Зокрема, окупанти ходять по домівках населення й вимагають отримувати документацію прав власності й таке інше відповідно до норм російського законодавства, а це можливо лише за наявності російського громадянства", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що при цьому українські документи ворог вилучає. При заяві на отримання російського громадянства український паспорт теж вимагають здавати. Паспорт також відбирають в тих хто потрапив до катівні й не повертають після звільнення.
"Зауважимо, знищення самоідентифікації є однією з ознак геноциду. Також варто наголосити, що росіяни використовують потім відібрані паспорти для своїх ДРГ й в інших спецопераціях проти України", - додали у ЦНС.
Нагадаємо, що військові Російської Федерації почали погрожувати пенсіонерам в Херсонській області припинити виплату пенсій, якщо ті не візьмуть російський паспорт.
У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни примушують працівників державних установ, які насильно отримали паспорти РФ, письмово відмовитися від українського громадянства.
У Брилівці та Новокиївці тимчасово окупованої Херсонської області фіксуються спроби російських загарбників відібрати житло в місцевого населення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.