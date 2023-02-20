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Окупанти проводять подомові обходи та вилучають українські паспорти, - ЦНС

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Україна, Понеділок 20 лютого 2023 15:35
Окупанти проводять подомові обходи та вилучають українські паспорти, - ЦНС Фото: Окупанти проводять подомові обходи та вилучають українські паспорти (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

На тимчасово окупованих територіях України ворог продовжує вилучає українські паспорти під різними приводами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Зокрема, окупанти ходять по домівках населення й вимагають отримувати документацію прав власності й таке інше відповідно до норм російського законодавства, а це можливо лише за наявності російського громадянства", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що при цьому українські документи ворог вилучає. При заяві на отримання російського громадянства український паспорт теж вимагають здавати. Паспорт також відбирають в тих хто потрапив до катівні й не повертають після звільнення.

"Зауважимо, знищення самоідентифікації є однією з ознак геноциду. Також варто наголосити, що росіяни використовують потім відібрані паспорти для своїх ДРГ й в інших спецопераціях проти України", - додали у ЦНС.

Нагадаємо, що військові Російської Федерації почали погрожувати пенсіонерам в Херсонській області припинити виплату пенсій, якщо ті не візьмуть російський паспорт.

У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни примушують працівників державних установ, які насильно отримали паспорти РФ, письмово відмовитися від українського громадянства.

У Брилівці та Новокиївці тимчасово окупованої Херсонської області фіксуються спроби російських загарбників відібрати житло в місцевого населення.

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