Росіяни перетворили ще одну лікарню в Херсонській області на військовий госпіталь

Окупанти продовжують перетворювати цивільні лікарні в військові госпіталі. Ще один такий вони відкрили в Херсонській області для поранених РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

"У населеному пункті Каланчак Херсонської області російські окупанти облаштували ще один військовий шпиталь", - повідомляють в генштабі.

За їх даними, громадянам України, які там проживають, у наданні медичної допомоги у зазначеному закладі відмовляють.

"Лікарня стала таким собі "хабом" для поранених та загиблих окупантів. Лише минулої доби до медичного закладу привезли понад п’ятдесят поранених та вбитих загарбників", - повідомили в штабі.