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РФ в Херсонской области пытается "легитимизировать" захваченные земельные паи, - ЦНС

Фото: РФ в Херсонской области пытается "легитимизировать" захваченные земельные паи (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты анонсировали "перерегистрацию" земель сельхозназначения в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Так, всем владельцам земельных угодий необходимо будет пройти регистрацию в оккупационном реестре. В противном случае земли будут "национализированы", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что при подаче "заявления" необходимо иметь российский паспорт, а само заявление подать лично. Таким образом, большинство владельцев, которые выехали или не хотят получать паспорт врага, потеряют право на землю.

"Все документы сделки, которые выдает РФ на захваченных землях юридически ничтожны, не имеют никакой силы и не признаны в мире. Следовательно, мы призываем игнорировать нововведения оккупантов, все права собственности вернутся хозяевам после деоккупации региона", - добавили в Центре национального сопротивления.

Напомним, что на временно оккупированных территориях Украины враг продолжает изымать украинские паспорта под разными предлогами.

Россияне продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права на временно оккупированных территориях.

Оккупанты продолжают превращать гражданские больницы в военные госпитали. Еще один такой они открыли в Херсонской области для раненых РФ.

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