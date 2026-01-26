ua en ru
У РФ готують заміну командувачу Чорноморським флотом за провали в обороні, - "АТЕШ"

Понеділок 26 січня 2026 08:15
UA EN RU
У РФ готують заміну командувачу Чорноморським флотом за провали в обороні, - "АТЕШ" Фото: у кулуарах обговорюють кілька кандидатур на заміну (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Командування Збройних сил Росії готує заміну командувачу Чорноморського флоту РФ. Причина - провали в обороні та низька ефективність протидії українським дронам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

"Серед офіцерів ходять чутки, що вище військове керівництво РФ розглядає питання про заміну чинного командувача Чорноморським флотом адмірала Сергія Пінчука. Причина - системні провали в забезпеченні безпеки баз і кораблів, а також вкрай низька ефективність заходів із протидії українським безекіпажним катерам (БЕК)", - ідеться в публікації.

Агенти "АТЕШ" зі складу штабу флоту розповіли, що в кулуарах обговорюють кілька кандидатур на заміну. Найімовірніше, можуть призначити першого заступника - віце-адмірала Ахмерова.

Також у партизанському русі підкреслили, що вони особисто причетні до ураження об'єктів Чорноморського флоту Росії.

"З 2022 року ми системно розвідуємо судна, ремонтні підприємства, військові частини і морські бази Чорноморського флоту в Криму і Новоросійську. Наша інформація допомагає Силам оборони України розтрощувати цей флот", - пояснили в АТЕШ.

За даними партизанів, серія втрат із російського боку засвідчила повну відсутність вибудуваного захисту акваторії та ключової інфраструктури. Незважаючи на офіційні звіти ворога про "контроль обстановки", на ділі загрози з боку морських дронів, як і раніше, успішно реалізуються.

"Тільки за останні 6 місяців зафіксовано щонайменше 8 успішних атак українських БЕК по об'єктах ЧФ, включно з Севастополем і пунктами базування в Криму. У низці випадків системи виявлення не спрацьовували зовсім, а чергові сили реагували із запізненням на 20-40 хвилин, що призводило до пошкодження кораблів та інфраструктури. Саме ці факти відображені у внутрішніх доповідях, після яких питання про зміну командування було піднято на вищий рівень", - резюмували в русі.

Чорноморський флот РФ і не тільки

Нагадаємо, днями партизани "АТЕШ" до одного з ключових об'єктів управління Чорноморського флоту РФ у Новоросійську. Ідеться про 37-й окремий вузол спеціального зв'язку (військова частина 09920), що забезпечує передачу найважливіших команд із Москви та координацію дій флоту з іншими родами військ. Якраз цей об'єкт фактично і виконує роль центральної системи управління Чорноморського флоту РФ.

До слова, днями Другий Західний окружний військовий суд, розташований у столиці РФ, уперше визнав, що українські військові знищили крейсер "Москва".

Також кілька тижнів тому ми писали, що за словами спікера ВМС ЗС України Дмитра Плетенчука, росіяни мінімізують виходи своїх кораблів в акваторію Азовського моря, оскільки обмежено маршрути для навігації і є великі ризики бути знищеними.

