ua en ru
Пн, 26 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В РФ готовят замену командующему Черноморским флотом за провалы в обороне, - "АТЕШ"

Понедельник 26 января 2026 08:15
UA EN RU
В РФ готовят замену командующему Черноморским флотом за провалы в обороне, - "АТЕШ" Фото: в кулуарах обсуждают несколько кандидатур на замену (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Командование Вооруженных сил России готовит замену командующему Черноморского флота РФ. Причина - провалы в обороне и низкая эффективность противодействия украинским дронам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

"Среди офицеров ходят слухи, что высшее военное руководство РФ рассматривает вопрос о замене действующего командующего Черноморским флотом адмирала Сергея Пинчука. Причина - системные провалы в обеспечении безопасности баз и кораблей, а также крайне низкая эффективность мер по противодействию украинским безэкипажным катерам (БЭК)", - говорится в публикации.

Агенты "АТЕШ" из состава штаба флота рассказали, что в кулуарах обсуждают несколько кандидатур на замену. Вероятнее всего, могут назначить первого заместителя - вице-адмирала Ахмерова.

Также в партизанском движении подчеркнули, что они лично причастны к поражению объектов Черноморского флота России.

"С 2022 года мы системно разведываем суда, ремонтные предприятия, воинские части и морские базы Черноморского флота в Крыму и Новороссийске. Наша информация помогает Силам обороны Украины сокрушать этот флот", - пояснили в АТЕШ.

По данным партизанов, серия потери с российской стороны показала полное отсутствие выстроенной защиты акватории и ключевой инфраструктуры. Несмотря на официальные отчеты врага о "контроле обстановки", на деле угрозы со сторону морских дронов по-прежнему успешно реализуются.

"Только за последние 6 месяцев зафиксировано не менее 8 успешных атак украинских БЭК по объектам ЧФ, включая Севастополь и пункты базирования в Крыму. В ряде случаев системы обнаружения не срабатывали вовсе, а дежурные силы реагировали с опозданием на 20-40 минут, что приводило к повреждению кораблей и инфраструктуры. Именно эти факты отражены во внутренних докладах, после которых вопрос о смене командования был поднят на более высокий уровень", - резюмировали в движении.

Черноморский флот РФ и не только

Напомним, на днях партизаны "АТЕШ" к одному из ключевых объектов управления Черноморского флота РФ в Новороссийске. Речь о 37-м отдельном узле специальной связи (воинская часть 09920), который обеспечивает передачу важнейших команд из Москвы и координацию действий флота с другими родами войск. Как раз этот объект фактически и выполняет роль центральной системы управления Черноморского флота РФ.

К слову, на днях Второй Западный окружной военный суд, расположенный в столице РФ, впервые признал, что украинские военные уничтожили крейсер "Москва".

Также пару недель назад мы писали, что по словам спикера ВМС ВС Украины Дмитрия Плетенчука, россияне минимизируют выходы своих кораблей в акваторию Азовского моря, так как ограничены маршруты для навигации и есть большое риски быть уничтоженными.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Черноморский флот Война в Украине
Новости
Пенсии в Украине вырастут вдвое: какие изменения готовит Кабмин для "минималки"
Пенсии в Украине вырастут вдвое: какие изменения готовит Кабмин для "минималки"
Аналитика
До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света