В РФ готовят замену командующему Черноморским флотом за провалы в обороне, - "АТЕШ"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

"Среди офицеров ходят слухи, что высшее военное руководство РФ рассматривает вопрос о замене действующего командующего Черноморским флотом адмирала Сергея Пинчука. Причина - системные провалы в обеспечении безопасности баз и кораблей, а также крайне низкая эффективность мер по противодействию украинским безэкипажным катерам (БЭК)", - говорится в публикации.

Агенты "АТЕШ" из состава штаба флота рассказали, что в кулуарах обсуждают несколько кандидатур на замену. Вероятнее всего, могут назначить первого заместителя - вице-адмирала Ахмерова.

Также в партизанском движении подчеркнули, что они лично причастны к поражению объектов Черноморского флота России.

"С 2022 года мы системно разведываем суда, ремонтные предприятия, воинские части и морские базы Черноморского флота в Крыму и Новороссийске. Наша информация помогает Силам обороны Украины сокрушать этот флот", - пояснили в АТЕШ.

По данным партизанов, серия потери с российской стороны показала полное отсутствие выстроенной защиты акватории и ключевой инфраструктуры. Несмотря на официальные отчеты врага о "контроле обстановки", на деле угрозы со сторону морских дронов по-прежнему успешно реализуются.

"Только за последние 6 месяцев зафиксировано не менее 8 успешных атак украинских БЭК по объектам ЧФ, включая Севастополь и пункты базирования в Крыму. В ряде случаев системы обнаружения не срабатывали вовсе, а дежурные силы реагировали с опозданием на 20-40 минут, что приводило к повреждению кораблей и инфраструктуры. Именно эти факты отражены во внутренних докладах, после которых вопрос о смене командования был поднят на более высокий уровень", - резюмировали в движении.