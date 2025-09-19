До 1000 атак на день. Росія розширить удари до кінця року, - Умєров

Україні потрібно більше систем ППО та дронів-перехоплювачів. Адже Росія може розширити свої атаки до кінця року.

Про це заявив секретар РНБО Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для CNN.

"Нам звісно потрібно більше ППО, нам потрібно фінансування дронів-перехоплювачів. Росія намагається збільшити кількість атак - до 1000 на день. Тому до кінця року, я думаю, вони їх розширять і це свідчить про те, що Росія не має серйозного наміру завершити цю війну", - підкреслив Умєров.

Він подякував союзникам в США та ЄС за фінансування оборони України. Також Умєров нагадав, що НАТО надало новий механізм підтримки оборони через програму PURL.

"І вона (РФ) поєднує атаки з використанням крилатих та балістичних ракет та дронів-камікадзе", - заявив секретар РНБО.

За словами Умєрова, після зустрічі глави Кремля Володимира Путіна на Алясці з американським президентом Дональдом Трампом атаки на Україну посилилися.

Атаки РФ на Україну після саміту на Алясці

Нагадаємо, незадовго після зустрічі лідерів РФ та США на Алясці, яка пройшла 15 серпня, Росія дійсно почала завдавати нищівних ударів по Україні.

Наприклад, масований обстріл України та Києва 28 серпня, коли загинуло багато цивільних, в тому числі діти.

Або коли Росія завдала масованого удару по Україні в ніч на 7 вересня, внаслідок чого були жертви та десятки поранених.

Військова допомога Україні

Світ реагує на дії агресора щодо України. Партнери с ЄС та США допомагають Збройним силам України протистояти окупантам та захищати цивільних.

Наприклад, в НАТО підтвердили те, що ще один пакет зброї за програмою PURL вже надійшов в Україну.

Що таке PURL

США та НАТО розробили для України механізм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Згідно з механізмом Київ отримує приорітетну американську зброю коштом інших членів НАТО з ЄС.

Глава Міноборони пообіцяв 1000 дронів-перехоплювачів на добу

Водночас у Міноборони України напередодні пообіцяли забезпечити найближчим часом 1000 дронів-перехоплювачів на добу. Про це заявив голова відомства Денис Шмигаль.