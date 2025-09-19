До 1000 атак в день. Россия расширит удары до конца года, - Умеров

Украине требуется больше систем ПВО и дронов-перехватчиков. Ведь Россия может расширить свои атаки до конца года.

Об этом заявил секретарь СНБО Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для CNN.

"Нам конечно нужно больше ПВО, нам нужно финансирование дронов-перехватчиков. Россия пытается увеличить количество атак - до 1000 в день. Поэтому до конца года, я думаю, они их расширят и это свидетельствует о том, что Россия не имеет серьезного намерения завершить эту войну", - подчеркнул Умеров.

Он поблагодарил союзников в США и ЕС за финансирование обороны Украины. Также Умеров напомнил, что НАТО предоставило новый механизм поддержки обороны через программу PURL.

"И она (РФ) сочетает атаки с использованием крылатых и баллистических ракет и дронов-камикадзе", - заявил секретарь СНБО.

По словам Умерова, после встречи главы Кремля Владимира Путина на Аляске с американским президентом Дональдом Трампом атаки на Украину усилились.

Атаки РФ на Украину после саммита на Аляске

Напомним, незадолго после встречи лидеров РФ и США на Аляске, которая прошла 15 августа, Россия действительно начала наносить сокрушительные удары по Украине.

Например, массированный обстрел Украины и Киева 28 августа, когда погибло много гражданских, в том числе дети.

Или когда Россия нанесла массированный удар по Украине в ночь на 7 сентября, в результате чего были жертвы и десятки раненых.

Военная помощь Украине

Мир реагирует на действия агрессора в отношении Украины. Партнеры с ЕС и США помогают Вооруженным силам Украины противостоять оккупантам и защищать гражданских.

Например, в НАТО подтвердили, что еще один пакет оружия по программе PURL уже поступил в Украину.

Что такое PURL

США и НАТО разработали для Украины механизм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Согласно механизму Киев получает приоритетное американское оружие за счет других членов НАТО с ЕС.

Глава Минобороны пообещал 1000 дронов-перехватчиков в сутки

В то же время в Минобороны Украины накануне пообещали обеспечить в ближайшее время 1000 дронов-перехватчиков в сутки. Об этом заявил глава ведомства Денис Шмыгаль.