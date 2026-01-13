UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

РФ готує термобаричні "скиди" в районі Гуляйполя: чим це небезпечно для ЗСУ

Ілюстративне фото: росіяни хочуть застосувати термобаричні гранати проти ЗСУ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Уляна Безпалько

Російські окупанти на Гуляйпільському напрямку отримали велику кількість термобаричних ручних гранат, які вони використовуватимуть для "скидів" із дронів.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"За даними нашої розвідки, на Гуляйпільському напрямку кілька днів тому російські підрозділи безпілотних літальних апаратів отримали близько півтори тисячі термобаричних ручних гранат для того, щоб здійснювати "скиди" по наших позиціях", - розповів Волошин.

Він уточнив, що росіяни хочуть підірвати укриття українських захисників за допомогою такого озброєння.

Термобарична зброя

Термобарична зброя являє собою клас боєприпасів, дія яких заснована на використанні атмосферного кисню для посилення вибухової потужності.

Під час підриву термобаричного пристрою паливна суміш розпорошується і потім запалюється за рахунок кисню з повітря, що створює потужну ударну хвилю і високотемпературний вибух, більш енергійний, ніж у звичайних боєприпасів однакової ваги.

Такі пристрої можуть застосовуватися як з переносних гранатометів, так і з літаків та інших платформ.

Термобаричні гранати - це вид термобаричних боєприпасів, які призначені для ураження живої сили, укриттів і легкоброньованої техніки противника.

До слова, 24 грудня український підрозділ ударних дронів Lasar's Group знищив вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок", яка стріляє термобаричними боєприпасами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька областьВійська РФВійна в УкраїніДрони