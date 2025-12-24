Дрони нацгвардійців знищили вогнеметну систему РФ "Солнцепьок" (відео)

Українські захисники за допомогою безпілотників знищили російську важку вогнеметну систему "Солнцепьок". Її вартість - близько 8 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Нацгвардії Олександра Півненка в Telegram.

За словами генерала, російський "Солнцепьок" працював по передових позиціях українських захисників. Коли техніка відкрила вогонь, її помітила аеророзвідка 32 окремої механізованої бригади. Після того, як інформацію передали пілотам важких бомберів Lasar's Group, вони вдало відпрацювали по цілі.

Він зазначив, що дорогу ворожу техніку знищив підрозділ ударних дронів Lasar's Group.

"Солнцепьок"

Півненко звернув увагу, що ТОС-1А "Солнцепьок" - важка вогнеметна система, що стріляє термобаричними боєприпасами.

Вона призначена для знищення легкоброньованої, автомобільної техніки, а також будівель і споруд.

При цьому відомо, що система використовує боєприпаси, які створюють потужну вибухову хвилю, високу температуру і сильний тиск на великій площі.

Система здатна випустити однотипні ракети з аерозольною паливною сумішшю, що утворює вибухонебезпечну хмару, яка потім підривається, що створює руйнівний термобаричний ефект. Такі боєприпаси здатні спричиняти значні руйнування і вражати цілі в замкнутому просторі, що робить систему особливо небезпечною на полі бою.

За неофіційною інформацією, у Росії на озброєнні в сухопутних військах 55 одиниць ТОС-1А "Солнцепьок". Ще три таких системи є у російських ВДВ.

До слова, 26 листопада 63-тя окрема механізована бригада 3-го армійського корпусу ЗСУ повідомила про знищення російського "Солнцепьока" на Лиманському напрямку.