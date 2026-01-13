РФ готовит термобарические "скиды" в районе Гуляйполя: чем это опасно для ВСУ

Термобарическое оружие

Термобарическое оружие представляет собой класс боеприпасов, действие которых основано на использовании атмосферного кислорода для усиления взрывной мощности.

При подрыве термобарического устройства топливная смесь распыляется и затем воспламеняется за счет кислорода из воздуха, что создает мощную ударную волну и высокотемпературный взрыв, более энергичный, чем у обычных боеприпасов одинакового веса.

Такие устройства могут применяться как из переносных гранатометов, так и с самолетов и других платформ.

Термобарические гранаты - это вид термобарических боеприпасов, которые предназначены для поражения живой силы, укрытий и легкобронированной техники противника.

К слову, 24 декабря украинское подразделение ударных дронов Lasar’s Group уничтожило огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек", которая стреляет термобарическими боеприпасами.