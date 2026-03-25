Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

РФ готує операцію проти українських систем водопостачання, - Зеленський

20:41 25.03.2026 Ср
2 хв
Президент уже дав доручення щодо захисту відповідних об'єктів
aimg Іван Носальський
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Російські окупанти хочуть найближчими місяцями провести операцію проти українських систем водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Читайте також: Майже 1000 "Шахедів" і 94% збитих цілей: Міноборони розкрило деталі рекордної атаки РФ

За словами президента, він провів селекторну нараду щодо ситуації в регіонах, де були російські удари. Особливу увагу учасники приділили Чернігівській області, де весь день тривали роботи з ремонту енергооб'єктів.

Зеленський доручив урядовцям і команді Офісу президента опрацювати з військовими питання протиповітряної оборони, зокрема захист від дронів західних регіонів України.

"Треба додати рубежів захисту - це чітке завдання. Ми знаємо також, що росіяни готують на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, у кожній громаді має бути серйозне ставлення, абсолютно відповідальне ставлення до захисту відповідних об'єктів", - наголосив президент.

Він додав, що пройшовся по ключових завданнях з прем'єром Юлією Свириденко, головою "Нафтогазу" Сергієм Корецьким, міністром оборони Михайлом Федоровим та іншими чиновниками Кабміну.

Росія планує удари по водопостачанню

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ще 2 березня попереджав про те, що російські окупанти готують удари по трьох цілях.

За словами голови української держави, йдеться про нову хвилю атак на інфраструктуру, логістику та водопостачання.

До цього в мережі з'явилися чутки, що Росія хоче атакувати Бортницьку станцію аерації, яка єдина приймає всі стоки у столиці.

Більше по темі:
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяППОВодопостачанняВійна в УкраїніРакетний ударАтака дронів