РФ готує операцію проти українських систем водопостачання, - Зеленський

За словами президента, він провів селекторну нараду щодо ситуації в регіонах, де були російські удари. Особливу увагу учасники приділили Чернігівській області, де весь день тривали роботи з ремонту енергооб'єктів.

Зеленський доручив урядовцям і команді Офісу президента опрацювати з військовими питання протиповітряної оборони, зокрема захист від дронів західних регіонів України.

"Треба додати рубежів захисту - це чітке завдання. Ми знаємо також, що росіяни готують на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, у кожній громаді має бути серйозне ставлення, абсолютно відповідальне ставлення до захисту відповідних об'єктів", - наголосив президент.

Він додав, що пройшовся по ключових завданнях з прем'єром Юлією Свириденко, головою "Нафтогазу" Сергієм Корецьким, міністром оборони Михайлом Федоровим та іншими чиновниками Кабміну.