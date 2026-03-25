РФ готовит операцию против украинских систем водоснабжения, - Зеленский

20:41 25.03.2026 Ср
2 мин
Президент уже дал поручение по защите соответствующих объектов
aimg Иван Носальский
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Российские оккупанты хотят в ближайшие месяцы провести операцию против украинских систем водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также: Почти 1000 "Шахедов" и 94% сбитых целей: Минобороны раскрыло детали рекордной атаки РФ

По словам президента, он провел селекторное совещание по поводу ситуации в регионах, где были российские удары. Особенное внимание участники уделили Черниговской области, где весь день продолжались работы по ремонту энергообъектов.

Зеленский поручил чиновникам правительства и команде Офиса президента проработать с военными вопрос противовоздушной обороны, в том числе защиту от дронов западных регионов Украины.

"Надо добавить рубежей защиты - это четкая задача. Мы знаем также, что россияне готовят на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, в каждой общине должно быть серьезное отношение, абсолютно ответственное отношение к защите соответствующих объектов", - подчеркнул президент.

Он добавил, что прошелся по ключевым задачам с премьером Юлией Свириденко, главой "Нафтогаза" Сергеем Корецким, министром обороны Михаилом Федоровым и другими чиновниками Кабмина.

Россия планирует удары по водоснабжению

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский еще 2 марта предупреждал о том, что российские оккупанты готовят удары по трем целям.

По словам главы украинского государства, речь о новой волне атак на инфраструктуру, логистику и водоснабжение.

До этого в сети появились слухи, что Россия хочет атаковать Бортническую станцию аэрации, которая единственная принимает все стоки в столице.

