UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ готує нову хвилю агресії і вже почала тиснути на низці напрямків, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Російська Федерація готується до нової хвилі агресії та вже посилила тиск на низці напрямків на сході України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Росія готується до нової хвилі агресії – з тими силами, які вона здатна мобілізувати. Зараз окупанти вже посилюють тиск на Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках. А хочуть посилити тиск масштабніше. Щоб не визнавати помилковість агресії, господарі Росії хочуть кинути більше своїх людей і техніки в бойові дії", - заявив Зеленський.

За його словами, всі у вільному світі мають посилювати співпрацю, щоб не лише відповісти на чергові російські злочинні дії, а й наскільки можна не допустити нових російських злочинних дій.

"Ініціатива у війні має залишатися за нашими силами. І я почув сьогодні повне розуміння ситуації і в розмові з паном президентом Макроном, і в розмові з паном президентом Фінляндії, який був сьогодні з візитом у Києві", - зазначив глава держави.

Він також наголосив, що є новий пакет підтримки від Фінляндії, зокрема оборонної. Є готовність посилювати санкції проти Росії та приєднатися до дипломатичних ініціатив України. Є бачення того, як можна користь використовувати цей рік для співпраці в рамках європейських та євроатлантичних інститутів.

"Тобто сьогоднішній день завдяки французькому та фінляндському етапам нашого дипломатичного марафону дав змогу суттєво посилити український захист. Головне тепер – це швидкість реалізації всього того, про що ми домовилися", - додав Зеленський.

Раніше в ГУР заявили, що у лютому-березні у Донецькій та Луганській областях активізуються бойові дії. Також ворог може піти у наступ на Куп'янському напрямі.

Нагадаємо, раніше в українській розвідці зазначали, що Путін доручив новому командувачу угрупуванням російськими військами в Україні Валерію Герасимову захопити Донбас до березня.

При цьому, за словами українського президента Володимира Зеленського, новий наступ Росії може бути будь-яким напрямом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийЗбройні сили УкраїниВійська РФВторгнення Росії до України