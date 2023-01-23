ua ru
Пн, 23 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни можуть знову піти у наступ на Куп'янському напрямі, - ГУР

Новость на русском →
Понеділок 23 січня 2023 11:51
Росіяни можуть знову піти у наступ на Куп'янському напрямі, - ГУР Фото: заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В українській розвідці очікують, що у лютому-березні у Донецькій та Луганській областях активізуються бойові дії. Також ворог може піти у наступ на Куп'янському напрямі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника ГУР Міноборони Вадима Скібіцького в інтерв'ю "Укрінформ".

Констатуючи той факт, що російський диктатор Володимир Путін наказав своїм військом "взяти" Донбас до березня, Скібіцький зазначив, що у лютому-березні розвиватимуться активні бойові дії у Луганській та Донецькій областях.

Також у розвідці бачать перекидання російських військових із Білорусі.

"Не виключаємо, що вони можуть знову спробувати зайти на нашу територію через кордон, - це Куп'янський напрям. Можливе й поновлення наступальних дій з метою повернення під контроль раніше захоплених ворогом територій у Луганській області", - сказав Скібіцький.

Нагадаємо, раніше в українській розвідці зазначали, що Путін доручив новому командувачу угрупуванням російськими військами в Україні Валерію Герасимову захопити Донбас до березня.

При цьому, за словами українського президента Володимира Зеленського, новий наступ Росії може бути будь-яким напрямом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Главное управление разведки Донбас Російська Федерація
NEWS
Чи будуть активні "посадки"? Усі подробиці корупційних скандалів у міністерствах
Чи будуть активні "посадки"? Усі подробиці корупційних скандалів у міністерствах
DAILY
Костянтин Машовець: Протягом зими-весни росіяни спробують переломити хід війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Костянтин Машовець: Протягом зими-весни росіяни спробують переломити хід війни