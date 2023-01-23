Росіяни можуть знову піти у наступ на Куп'янському напрямі, - ГУР

В українській розвідці очікують, що у лютому-березні у Донецькій та Луганській областях активізуються бойові дії. Також ворог може піти у наступ на Куп'янському напрямі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника ГУР Міноборони Вадима Скібіцького в інтерв'ю " Укрінформ ".

Констатуючи той факт, що російський диктатор Володимир Путін наказав своїм військом "взяти" Донбас до березня, Скібіцький зазначив, що у лютому-березні розвиватимуться активні бойові дії у Луганській та Донецькій областях.

Також у розвідці бачать перекидання російських військових із Білорусі.

"Не виключаємо, що вони можуть знову спробувати зайти на нашу територію через кордон, - це Куп'янський напрям. Можливе й поновлення наступальних дій з метою повернення під контроль раніше захоплених ворогом територій у Луганській області", - сказав Скібіцький.