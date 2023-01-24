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РФ готовит новую волну агрессии и уже начала давить на ряде направлений, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Российская Федерация готовится к новой волне агрессии и уже усилила давление на ряде направлений на востоке Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Россия готовится к новой волне агрессии – с теми силами, которые она способна мобилизовать. Сейчас оккупанты уже усиливают давление на Бахмутском, Угледарском и других направлениях. А хотят усилить давление более масштабно. Чтобы не признавать ошибочность агрессии, хозяева России хотят бросить больше своих людей и техники в боевые действия", - заявил Зеленский.

По его словам, все в свободном мире должны усиливать сотрудничество, чтобы не только ответить на очередные российские преступные действия, но и по возможности не допустить новых российских преступных действий.

"Инициатива в войне должна оставаться за нашими силами. И я услышал сегодня полное понимание ситуации и в разговоре с господином президентом Франции, и в разговоре с господином президентом Финляндии, который был сегодня с визитом в Киеве", - отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что есть новый пакет поддержки от Финляндии, в том числе оборонной. Есть готовность ужесточать санкции против России и присоединиться к дипломатическим инициативам Украины. Есть видение того, как можно с пользой использовать этот год для сотрудничества в рамках европейских и евроатлантических институтов.

"То есть сегодняшний день благодаря французскому и финляндскому этапам нашего дипломатического марафона позволил существенно усилить украинскую защиту. Главное теперь – это быстрота реализации всего того, о чем мы договорились", - добавил Зеленский.

Ранее в ГУР заявили, что в феврале-марте в Донецкой и Луганской областях активизируются боевые действия. Также враг может пойти в наступление на Купянском направлении.

Напомним, ранее в украинской разведке отмечали, что Путин поручил новому командующему группировкой российскими войсками в Украине Валерию Герасимову захватить Донбасс до марта.

При этом, по словам украинского президента Владимира Зеленского, новое наступление России может быть на любом направлении.

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