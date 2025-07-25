РФ готує нові загрози - особлива увага Сумщині та Покровському напрямку, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Обговорили загрозу від Росії та ключові напрямки фронту.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Зеленський заявив під час вечірнього звернення.

"Провів сьогодні Ставку. Були доповіді наших розвідок - Служби зовнішньої розвідки України та ГУР - про виклики, які є на літо - осінь, про наміри Росії. Детально говорили, на які загрози треба відповідати", - розповів Зеленський.

Також з доповіддю виступив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За словами президента, найбільше уваги приділили ситуації на Покровському напрямку. Окремо обговорювалися дії в прикордонних районах Сумщини.

"Сумщина - продовжуємо діяти в прикордонні", - додав Зеленський.

Окрім того, президент подякував усім українським підрозділам, які діють на території Росії.

Ситуація на фронті

Раніше сьогодні Зеленський говорив, що російські війська продовжують зазнавати невдач на фронті - окупантам не вдається прорвати оборону ЗСУ на ключових напрямках.

А ось Сирський повідомив, що до Покровська намагалася пробитися ворожа ДРГ. Українські захисники спинили ворожий штурм.

В ОТУ "Донецьк" заявляли, що Сил оборони проводять активні заходи проти ворожих ДРГ у Покровську. За словами військових, диверсійні групи знищуються ще до наближення до міста.