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РФ готовит новые угрозы - особое внимание Сумщине и Покровскому направлению, - Зеленский

Пятница 25 июля 2025 20:35
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РФ готовит новые угрозы - особое внимание Сумщине и Покровскому направлению, - Зеленский Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. Обсудили угрозу от России и ключевые направления фронта.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский заявил во время вечернего обращения.

"Провел сегодня Ставку. Были доклады наших разведок - Службы внешней разведки Украины и ГУР - о вызовах, которые есть на лето - осень, о намерениях России. Подробно говорили, на какие угрозы надо отвечать", - рассказал Зеленский.

Также с докладом выступил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. По словам президента, больше всего внимания уделили ситуации на Покровском направлении. Отдельно обсуждались действия в приграничных районах Сумщины.

"Сумщина - продолжаем действовать в приграничье", - добавил Зеленский.

Кроме того, президент поблагодарил все украинские подразделения, которые действуют на территории России.

Ситуация на фронте

Ранее сегодня Зеленский говорил, что российские войска продолжают терпеть неудачи на фронте - оккупантам не удается прорвать оборону ВСУ на ключевых направлениях.

А вот Сырский сообщил, что к Покровску пыталась пробиться вражеская ДРГ. Украинские защитники остановили вражеский штурм.

В ОТГ "Донецк" заявляли, что Сил обороны проводят активные мероприятия против вражеских ДРГ в Покровске. По словам военных, диверсионные группы уничтожаются еще до приближения к городу.

Подробнее о том, что сейчас происходит в Покровске - в материале РБК-Украина.

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Война в Украине Владимир Зеленский Покровск ГУР
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