РФ готує наступ на сході України: зменшила штурми і накопичує сили

Як зазначають військові, протягом 16-22 квітня противник суттєво зменшив кількість штурмових дій у зоні відповідальності тактичної групи "Вугледар" - 106 атак проти 158 штурмів минулого тижня.

Сили оборони пояснюють, що частково це пов'язано з нещодавнім "великоднім перемир'ям" диктатора Володимира Путіна. Але основна причина - накопичення особового складу та техніки окупантів неподалік лінії бойового зіткнення.

"На півдні Донеччини активно триває підготовка до великого наступу з метою виходу до 9 травня на адміністративний кордон Дніпропетровської та Донецької областей", - йдеться у повідомленні.

З цією метою ворог утричі збільшив кількість розвідувальних польотів дронів типу "Орлан 10", "Суперкам" та Zala над українськими позиціями. Також у 2,5 раза посилив обстріли з артилерії та використання керованих авіабомб. Крім того, росіяни активно використовують техніку легкої прохідності. Це багі, квадроцикли та мотоцикли, на яких намагаються дістатися російських позицій з метою накопичення для подальшого наступу.



Проте українські захисники з бомберів, артилерії, FPV, РСЗВ та мінометів постійно "мінусують" особовий склад та техніку противника. За останній тиждень у зоні відповідальності тактичної групи "Вугледар" поранено та знищено 648 окупантів. Також знищено: