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РФ готовит наступление на востоке Украины: уменьшила штурмы и накапливает силы

Фото: в ВСУ рассказали, почему РФ уменьшила количество штурмов на востоке (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне готовят наступление для выхода на админграницу Днепропетровской и Донецкой областей. Для этого оккупанты накапливают силы, поэтому уменьшили количество штурмов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на тактическую группу "Угледар" в Facebook.

Как отмечают военные, в течение 16-22 апреля противник существенно уменьшил количество штурмовых действий в зоне ответственности тактической группы "Угледар" - 106 атак против 158 штурмов на прошлой неделе.

Силы обороны объясняют, что частично это связано с недавним "пасхальным перемирием" диктатора Владимира Путина. Но основная причина - накопление личного состава и техники оккупантов неподалеку от линии боевого соприкосновения.

"На юге Донецкой области активно продолжается подготовка к большому наступлению с целью выхода к 9 мая на административную границу Днепропетровской и Донецкой областей", - говорится в сообщении.

С этой целью враг втрое увеличил количество разведывательных полетов дронов типа "Орлан 10", "Суперкам" и Zala над украинскими позициями. Также в 2,5 раза усилил обстрелы из артиллерии и использование управляемых авиабомб. Кроме того, россияне активно используют технику легкой проходимости. Это багги, квадроциклы и мотоциклы, на которых пытаются добраться до российских позиций с целью накопления для дальнейшего наступления.

Однако украинские защитники из бомберов, артиллерии, FPV, РСЗО и минометов постоянно "минусуют" личный состав и технику противника. За последнюю неделю в зоне ответственности тактической группы "Угледар" ранены и уничтожены 648 оккупантов. Также уничтожено:

  • 2 танка,
  • 1 боевую бронированную машину,
  • 8 автомобилей,
  • 66 мотоциклов,
  • 2 РСЗО,
  • 1 средство ПВО,
  • 10 антенн,
  • 9 складов,
  • 1 средство РЭБ.

Наступление РФ на фронте

Напомним, на прошлой неделе Силы обороны Украины остановили масштабный штурм врага в Запорожской области. Бой длился 2,5 часа, оккупанты бросили на штурм не менее 320 военных, 40 единиц боевой бронированной техники, три танка и около десятка багги.

Также тактическая группа "Угледар" предупреждала, что РФ планирует до 9 мая выйти к админгранице Днепропетровской области. В начале апреля враг провел две массированные наступательные операции. Украинские воины успешно остановили штурмовые действия противника.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщал, что войска РФ фактически начали новое наступление на Харьковскую и Сумскую области.

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