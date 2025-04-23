РФ готовит наступление на востоке Украины: уменьшила штурмы и накапливает силы

Как отмечают военные, в течение 16-22 апреля противник существенно уменьшил количество штурмовых действий в зоне ответственности тактической группы "Угледар" - 106 атак против 158 штурмов на прошлой неделе.

Силы обороны объясняют, что частично это связано с недавним "пасхальным перемирием" диктатора Владимира Путина. Но основная причина - накопление личного состава и техники оккупантов неподалеку от линии боевого соприкосновения.

"На юге Донецкой области активно продолжается подготовка к большому наступлению с целью выхода к 9 мая на административную границу Днепропетровской и Донецкой областей", - говорится в сообщении.

С этой целью враг втрое увеличил количество разведывательных полетов дронов типа "Орлан 10", "Суперкам" и Zala над украинскими позициями. Также в 2,5 раза усилил обстрелы из артиллерии и использование управляемых авиабомб. Кроме того, россияне активно используют технику легкой проходимости. Это багги, квадроциклы и мотоциклы, на которых пытаются добраться до российских позиций с целью накопления для дальнейшего наступления.



Однако украинские защитники из бомберов, артиллерии, FPV, РСЗО и минометов постоянно "минусуют" личный состав и технику противника. За последнюю неделю в зоне ответственности тактической группы "Угледар" ранены и уничтожены 648 оккупантов. Также уничтожено: