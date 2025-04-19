Росіянам наказали до 9 травня вийти до Дніпропетровської області: ЗСУ відповіли ударами
Російським окупантам наказали вийти до адмінкордону Дніпропетровської області до 9 травня. ЗСУ зупиняють штурми ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тактичну групу "Вугледар".
Українські військові зазначають, що двоє полонених окупантів дали свідчення про суворий наказ вийти на адміністративний кордон між Донецькою та Дніпропетровською областями до 9 травня. Для Москви "звільнення ДНР" мало стати історичною паралеллю із 1945 роком.
Ворог провів від початку квітня у зоні відповідальності тактичної групи "Вугледар" дві масовані наступальні операції із залученням великої кількості танків, ББМ, бронеавтомобілів і особового складу.
Після розгрому цих колон росіяни вдалися до застосування мотоциклів, багі та квадроциклів. З допомогою високомобільних транспортних засобів окупанти шукають "шпарини" в українській обороні, намагаються проскочити до населених пунктів з метою накопичення, а також атакують. На думку росіян, це ускладнює виявлення та знищення таких груп артилерією, FPV-дронами та бомберами.
Українські воїни ліквідують більшість окупантів знищується ще на під'їзді до позицій. З 1 до 18 квітня підрозділи у тактичної групи "Вугледар" відбили 448 атак.
Втрати ворога склали:
- 2812 окупантів (поранено та знищено);
- 19 танків;
- 52 броньовані машини;
- 218 одиниць авто, мототранспорту, квадроциклів та багі;
- 32 антени зв'язку та РЕБ.
Ситуація на фронті
За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на лінії фронту зафіксували 162 бойових зіткнення. Найактивнішими напрямками залишаються Покровський, Торецький, Лиманський та Новопавлівський.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що росіяни фактично розпочали новий наступ на Харківську та Сумську області. У ГУР не виключають, що до боїв РФ може залучити північнокорейські війська.
Днями Сили оборони відбили масштабний штурм росіян у Запорізькій області. Окупанти кинули у бій не менше 320 військових, 40 одиниць бойової броньованої техніки, три танки та близько десятка багі. Бій тривав 2,5 години.
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