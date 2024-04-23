РФ готує наступ у Донецькій області, але допомога США може зірвати ці плани, - ISW

У звіті зазначається, що росіяни зосередили силу розміром з дивізію на лінії Бердичі - Новокалинове на північний захід від Авдіївки у складі переважно чотирьох бригад Центрального військового округу Збройних сил РФ.

Аналітики припускають, що ці сили переслідують три взаємодоповнюючі завдання:

просування на захід від Бердичів;

просування вбік селища Очеретине;

просування від Очеретиного далі на захід уздовж дороги О0544 (Керамік-Мирноград);

просування на північ у напрямку селища Новокалинове.

Зазначається, що всі ці плани спрямовані на підтримку російської мети оперативного рівня, яка полягає у досягненні адміністративного кордону Донецької області через вихід на місто Покровськ.

У звіті ISW вказано, що російські наступальні операції в цих трьох районах на північ і північний захід від Авдіївки, призвели до створення трьох невеликих виступів уздовж лінії фронту довжиною близько семи кілометрів. Однак кожен із цих трьох виступів наразі є занадто вузьким, щоб слугувати повноцінними відправними точками для подальших наземних наступальних операцій, які б дозволили провести широке оточення території на захід від Авдіївки.

"Склад сил, щільність і загальна геометрія поля бою в цьому районі свідчать про те, що російські війська наразі сподіваються об'єднати зусилля з усіх трьох виступів для створення ширшого пролому вздовж лінії Бердичі - Новокалинове", - йдеться у звіті.

Водночас, зазначає ISW, російські війська не мають достатнього часу для підготовки до ширшого прориву, оскільки арсенал ЗСУ найближчим часом поповнить військова допомога країн Європи та США, якщо Сенат ухвалить законопроект про додаткові асигнування.

Аналітики нагадали, що Верховний комісар ЄС Жозеп Боррель 22 квітня заявив, що перші поставки артилерійських боєприпасів за ініціативою Чехії, прибудуть в Україну до кінця травня - початку червня.

"Здатність вирівняти співвідношення артилерійських обстрілів з силами агресора на полі бою, матиме вирішальне значення для здатності Сил оборони позбавити російські війська ініціативи та сповільнити темпи їхнього просування на Авдіївському напрямку", - йдеться у звіті.

Водночас зазначається, що російські війська також інтенсифікують темпи просування на тактичному рівні в інших районах театру бойових дій, - а саме на Лиманському напрямку та на захід і південний захід від Донецька, з метою якнайшвидшого закріплення окупованих територій.

На думку аналітиків ISW, російське військове командування усвідомлює, що після прибуття західної допомоги, "вікно" наступальних можливостей закриється і намагається закріпити наступальні успіхи до отримання ЗСУ військової допомоги від партнерів.

З огляду на розвиток подій, в Інституті вивчення війни прогнозують, що протягом наступних тижнів війська РФ продовжать здобувати тактичні перемоги вздовж лінії Бердичі - Новокалинове та інших районах театру бойових дій в очікуванні прибуття західної допомоги.

"Вікно обмежених українських ресурсів, що зараз закривається, скоріш за все, не дозволить російським військам перетворити тактичні успіхи на оперативно значущі перемоги, хоча деякі з них і можливі. Отримання Україною західної допомоги дозволить ЗСУ витримати майбутні наступальні операції, до яких готуються війська РФ", - йдеться у звіті ISW.