Зеленський: у нас є шанс перехопити ініціативу на фронті, але треба зброя від США

Україна має шанс перехопити ініціативу у війні з Росією. Але для цього США повинні надати українським військовим необхідну зброю.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для NBC News .

Як розповів Зеленський, сьогодні Україна потребує далекобійної зброї та систем протиповітряної оборони. І він сподівається, що після схвалення Конгресом США виділення нових коштів на допомогу Україні, американська адміністрація швидко надішле українській армії зброю та обладнання, які терміново потрібні на фронті.

"Зараз у нас є шанс стабілізувати ситуацію і перехопити ініціативу, тому нам дійсно потрібно мати ці системи озброєння", - наголосив він.

Зеленський також відреагував на бажання деяких політиків в США отримати "конкретні терміни війни".