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Зеленський: у нас є шанс перехопити ініціативу на фронті, але треба зброя від США

Київ, Неділя 21 квітня 2024 19:15
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Зеленський: у нас є шанс перехопити ініціативу на фронті, але треба зброя від США Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Україна має шанс перехопити ініціативу у війні з Росією. Але для цього США повинні надати українським військовим необхідну зброю.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для NBC News.

Як розповів Зеленський, сьогодні Україна потребує далекобійної зброї та систем протиповітряної оборони. І він сподівається, що після схвалення Конгресом США виділення нових коштів на допомогу Україні, американська адміністрація швидко надішле українській армії зброю та обладнання, які терміново потрібні на фронті.

"Зараз у нас є шанс стабілізувати ситуацію і перехопити ініціативу, тому нам дійсно потрібно мати ці системи озброєння", - наголосив він.

Зеленський також відреагував на бажання деяких політиків в США отримати "конкретні терміни війни".

"Це залежить від того, як швидко вони (українські військові - ред.) отримають цю допомогу. Є дуже багато змінних, дуже багато факторів", - додав президент.

Допомога Україні від США

Вчора, 20 квітня, Палата представників США схвалила виділення коштів на допомогу Україні. Це сталося після піврічного затягування цього питання в Конгресі США. У вівторок, 23 квітня, це питання розгляне Сенат, а потім - схвалений законопроект підпише президент США Джо Байден.

У Білому домі вже пообіцяли, що новий пакет допомоги Україні, буде виділений у найкоротший термін після схвалення в Конгресі. Як розповів голова сенатського комітету з розвідки Марк Уорнер, новий пакет допомоги можуть передати до кінця тижня, а до нього увійдуть ракети ATACMS.

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