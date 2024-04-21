Перший транш озброєння від США може бути в Україні за кілька днів після підписання закону, - NYT

Першу партію американської військової допомоги можуть доставити в Україну за кілька днів після підписання законопроекту президентом США у разі його ухвалення Сенатом. Імовірно, це будуть боєприпаси для систем протиповітряної оборони та артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times .

Американські чиновники сказали виданню, що боєприпаси можуть взяти із запасів Пентагону в Німеччині.

Представники США прямо не сказали, яку зброю Сполучені Штати надішлють Києву в рамках пакета, але прессекретар Пентагону генерал-майор Патрік Райдер сказав раніше, що, ймовірно, у транш буде включено більше боєприпасів для протиповітряної оборони та артилерії.

"У нас є дуже надійна логістична мережа, яка дозволяє нам дуже швидко переміщувати матеріальні засоби, як ми це робили в минулому. Ми можемо доставити протягом кількох днів", — сказав генерал.

Офіційні особи також повідомили, що додаткові далекобійні ракети ATACMS можуть бути надані Україні, щойно Precision Strike Missiles (балістична ракета малої дальності, розроблена армією Сполучених Штатів для заміни MGM-140 ATACMS) почне надходити на склади Пентагону.

США мають обмежену кількість цієї зброї, заявили офіційні особи. Решта арсеналу ATACMS, за їх словами, зарезервовано для планів на випадок непередбачених обставин, якщо Сполучені Штати будуть вести війну з Росією, Північною Кореєю чи Китаєм.

У середу представник Lockheed Martin, виробника обох ракет, заявив, що минулого року компанія поставила армії США перші чотири оперативні ракети Precision Strike.