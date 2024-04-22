Зеленський та Байден домовились про постачання ATACMS для України

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден домовились про постачання ATACMS.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він розповів під час свого вечірнього звернення.

За словами Зеленського, із Байденом було обговорено питання захисту України від російських атак. Зокрема, постачання ППО Patriot для захисту Харкова. Він зауважив, що Україна працює зі своїми партнерами для збільшення захисту від терору РФ.

Зеленський заявив, що сьогодні було вирішено питання постачання в Україну ракет ATACMS.

"Сьогоднішній результат - у домовленостях про ATACMS для України всі крапки розставлені. Дякую, пане Президенте! Дякую, Конгресе! Дякую, Америко", - сказав Зеленський.

ATACMS для України

Вперше Україна запросила у США передачу далекобійних ракет ATACMS ще у 2023 році. Вже у жовтні минулого року ЗСУ завдали ракетного удару по аеродромах у Бердянську та Луганську.

Тоді у Росії скаржилися, що для цього було задіяно ракети ATACMS. Пізніше Білий дім підтвердив передачу Україні ракет, але із дальністю до 165 кілометрів.

Варто зауважити, що про ATACMS вказано і у тексті ініціативи щодо фінансування допомоги Україні від спікера Палати представників Майка Джонсона.

Більш детально про ATACMS - у матеріалі РБК-Україна.

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